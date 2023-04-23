Пензенские дети стали чаще страдать от насилия, в том числе сексуального

23.04.2023 | 10:59

В прошлом году в Пензенской области отмечен рост случаев насилия, примененного к несовершеннолетним.

Как следует из отчета уполномоченного по правам ребенка региона Елены Столяровой, всего зарегистрировали 1 065 таких преступлений, что на 44 больше, чем в 2021-м (1 021). Чаще всего закон нарушают члены семьи несовершеннолетних (701), в том числе родители (674).

«Увеличилось количество совершенных в отношении детей преступлений, сопряженных с насильственными действиями - 293 (257 - в 2021 году). Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, составило 227 человек (193 - в 2021 году)», - сообщила омбудсмен.

За год выросло количество зарегистрированных преступных деяний сексуальной направленности. Если в 2021-м их было 159, то в 2022-м - 205. От злоумышленников пострадали 127 детей (115 - в 2021-м).

Увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: с 113 до 127.

Всего за 2022 год от преступлений пострадали 1 193 ребенка, в их числе 759, не достигших 14 лет.

«В адрес уполномоченного в отчетном году поступило 11 (15 - в 2021 году) обращений по вопросам защиты от жестокого обращения. Такие обращения в основном поступают от неравнодушных соседей и родственников. От родителей поступает информация о жестоком обращении со стороны сверстников», - отметила Столярова.