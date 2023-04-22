Сетевое издание|18+|Суббота|22 апр 2023|15:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В ДОМ.РФ проводят практические конференции для застройщиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Финансовый институт развития жилищной сфере России ДОМ.РФ приступил к проведению практических конференций для регионов и застройщиков. Первое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. На нем обсуждалась тема использования механизмов ДОМ.РФ в развитии региональной жилищной сферы.

На первой панельной сессии участникам объяснили основные принципы, направленные на стимулирование развития социально-экономической сферы в регионах. На примере программ, реализуемых в Приволжском федеральном округе, участники конференции изучили особенности применения механизмов госкомпании. После этого прошли семинары-практикумы, посвященные вопросам комплексного развития территории (КРТ), проектного финансирования и инфраструктурных облигаций.

На заключительной сессии представители субъектов России и девелоперов предоставили информацию о проектах, реализуемых совместно с ДОМ.РФ.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, в компании уделяют много внимания вопросу развития регионов. Поскольку строительство начинается с земли, то для обеспечения оптимальных решений следует подключать комплекс механизмов, разработанных ДОМ.РФ. Участники конференции получили обратную связь от инвесторов и регионов, ознакомились с предложениями и запланировали дальнейшее взаимодействие.

Приволжский федеральный округ - один из лидеров по количеству проектов ДОМ.РФ, реализуемых совместно с институтом развития. В 2022 году в эксплуатацию ввели свыше 664 тыс. кв. м жилья, на разных стадиях готовности находятся 12 проектов КРТ с градпотенциалом 1,63 млн кв. м. Также в фонде ДОМ.РФ планируют реализовать в Поволжье проекты развития городской среды для 15 городов.

По словам главы подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александра Аксакова, ПФО входит в число лидеров по количеству планируемых проектов в рамках механизма выпуска облигаций.

Ранее в Правительстве РФ одобрили использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для проектов, в том числе в Пензенской области. Здесь оно будет применено впервые и повысит качество жизни почти 30 тысяч семей.

В областном центре запланировано возведение нового жилого массива для более чем 2 тыс. семей. Кроме того, в районе Пензы, где собираются построить 142 тыс. кв. м жилья, планируют модернизировать канализационный коллектор за счет инфраструктурного займа от фонда.

ДОМ.РФ намерен продолжить практику проведения конференций для регионов и застройщиков. Следующее событие предполагается в сентябре.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте