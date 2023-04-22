В ДОМ.РФ проводят практические конференции для застройщиков

22.04.2023 | 14:26

Финансовый институт развития жилищной сфере России ДОМ.РФ приступил к проведению практических конференций для регионов и застройщиков. Первое мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. На нем обсуждалась тема использования механизмов ДОМ.РФ в развитии региональной жилищной сферы.

На первой панельной сессии участникам объяснили основные принципы, направленные на стимулирование развития социально-экономической сферы в регионах. На примере программ, реализуемых в Приволжском федеральном округе, участники конференции изучили особенности применения механизмов госкомпании. После этого прошли семинары-практикумы, посвященные вопросам комплексного развития территории (КРТ), проектного финансирования и инфраструктурных облигаций.

На заключительной сессии представители субъектов России и девелоперов предоставили информацию о проектах, реализуемых совместно с ДОМ.РФ.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, в компании уделяют много внимания вопросу развития регионов. Поскольку строительство начинается с земли, то для обеспечения оптимальных решений следует подключать комплекс механизмов, разработанных ДОМ.РФ. Участники конференции получили обратную связь от инвесторов и регионов, ознакомились с предложениями и запланировали дальнейшее взаимодействие.

Приволжский федеральный округ - один из лидеров по количеству проектов ДОМ.РФ, реализуемых совместно с институтом развития. В 2022 году в эксплуатацию ввели свыше 664 тыс. кв. м жилья, на разных стадиях готовности находятся 12 проектов КРТ с градпотенциалом 1,63 млн кв. м. Также в фонде ДОМ.РФ планируют реализовать в Поволжье проекты развития городской среды для 15 городов.

По словам главы подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александра Аксакова, ПФО входит в число лидеров по количеству планируемых проектов в рамках механизма выпуска облигаций.

Ранее в Правительстве РФ одобрили использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для проектов, в том числе в Пензенской области. Здесь оно будет применено впервые и повысит качество жизни почти 30 тысяч семей.

В областном центре запланировано возведение нового жилого массива для более чем 2 тыс. семей. Кроме того, в районе Пензы, где собираются построить 142 тыс. кв. м жилья, планируют модернизировать канализационный коллектор за счет инфраструктурного займа от фонда.

ДОМ.РФ намерен продолжить практику проведения конференций для регионов и застройщиков. Следующее событие предполагается в сентябре.