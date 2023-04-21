В связи с африканской чумой свиней пройдут проверки мясного бизнеса

В России возобновлены внеплановые проверки производителей мяса из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС).
«Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки», - пишут «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.
В Минсельхозе отметили, что вопрос обеспечения эпизоотического благополучия по АЧС находится на постоянном контроле.
Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения Президента РФ, главы кабина, вице-премьеров, а также требование прокурора.
В настоящее время правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ. В него включили комплекс мероприятий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.
По данным Россельхознадзора на 10 апреля, в стране зарегистрировано 30 активных вспышек АЧС (16 среди домашних свиней и 14 - среди кабанов).
В Пензенской области в конце августа 2022 года африканская чума свиней была выявлена в деревне Комаровка Лопатинского района у домашнего животного. В регионе ввели карантин, на территории эпизоотического очага по АЧС и в угрожаемой зоне в радиусе в радиусе 5 км были изъяты все свиньи и их мясо.
В сентябре 2022-го для предотвращения распространения АЧС была запрещена охота на кабанов в трех районах - Лопатинском, Шемышейском и Камешкирском.
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