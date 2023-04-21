Пензенцев ждут дождливая суббота и облачное воскресенье

21.04.2023 | 08:13

По данным Пензенского гидрометеоцентра, в субботу, 22 апреля, в регионе ожидается дождливая погода.

Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15. Умеренный ветер будет дуть с востока.

Воскресенье, 23 апреля прогнозируется облачным с прояснениями. Осадков не ожидается, а ветер сменится на северный.

В этот день синоптики обещают температуру воздуха ночью +3...+5, днем +14...+16 градусов.

В Пензенской области продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и проведение любых работ с использованием открытого огня. С 18 до 24 апреля объявлен 4-й класс погодной опасности.