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Общество

Волонтеры ГК «Дамате» высадили 400 сеянцев в ходе акции «Сад памяти»

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В Пензенской области волонтеры ГК «Дамате» традиционно приняли участие в общероссийской акции «Сад памяти», высадив 400 сеянцев сосны на территории Ермоловского-Степного участкового лесничества.

«Дамате» обеспечила своих сотрудников спецодеждой и организовала их доставку на место.

Всего к акции, которую проводил региональный минлесхоз, присоединились около 200 человек. Она стала самой массовой за последние годы. За один день были высажены 6 тысяч сеянцев.

Цель всероссийской акции «Сад памяти» - вырастить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта не только сажают деревья, но и ухаживают за лесным фондом, очищают леса от мусора, собирают семяна растений, проводят встречи с молодежью, публичные лекции, экскурсии, организуют экспозиции, посвященные лесной тематике. Акция также направлена на решение актуальных задач в сфере экологии - озеленение городов и поселков, восстановление лесов.

«Дамате» уделяет большое внимание благотворительной деятельности и волонтерству. Компания на постоянной основе участвует как в региональных социальных акциях, так и крупных проектах федерального значения. Среди наиболее значимых - поддержка бесплатной социальной гостиницы для выздоравливающих детей с онкологическими диагнозами и их семей «Добрый дом» в Москве, поддержка инклюзивного арт-поместья «Новые берега» в Пензенской области, помощь благотворительному фонду для животных «Душа бродяги» в Калужской области, финансирование реконструкции питомника и музея «Долина волков» в КЧР.

Также волонтеры компании участвуют в субботниках и акциях по уборке природных территорий, в посадке лесов и ряде других мероприятий в регионах присутствия компании.

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