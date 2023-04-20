В Пензе прошли слушания по итогам работы Горводоканала за год

20.04.2023 | 09:41

В среду, 19 апреля, в здании бизнес-отеля Heliopark Residence состоялись общественные слушания по итогам работы ООО «Горводоканал» за 2022 год.

Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам «Российских коммунальных систем» Григорий Терян и главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк представили производственные и финансовые результаты работы предприятия, открыто ответили на все заданные вопросы, а также поделились стратегическими планами, предложив пути дальнейшего развития сферы водоснабжения Пензы.

В мероприятии участвовали представители областной и городской администраций, бизнес-сообщества, управляющих компаний и общественных организаций.

«За прошедший год Горводоканал в полном объеме выполнил инвестиционную и производственную программу. Была продолжена работа по обновлению парка спецтехники, снижению аварийности, повышению клиентского сервиса и внедрению новых электронных сервисов. Средняя заработная плата на предприятии и численность подразделений, выполняющих аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения, выросла на 12%», - рассказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

В рамках мероприятия также состоялась видеоконференция с участием заместителя директора Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Гайка Багдасаряна и заместителя начальника управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России Александра Федякова.

Гайк Багдасарян дал положительную оценку деятельности предприятия и подчеркнул необходимость заключения концессионного соглашения.

«Сфера водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день является недофинансированной, и, безусловно, подписание концессионного соглашения - это основная и приоритетная форма для привлечения инвестиций, направленных на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, позволит повысить качество предоставляемых услуг и повысить уровень жизни населения», - подчеркнул заместителя директора Департамента развития ЖКХ Минстроя России.

По словам Александра Федякова, фонд оплаты труда - это один из самых важных элементов в тарифном решении, который должен соответствовать экономическим интересам работников и предприятия.

«Если у Горводоканала существуют разногласия с регулятором в лице управления по регулированию тарифов, имеются неучтенные денежные средства для того, чтобы платить зарплату сотрудникам до уровня МРОТ, то ФАС готов предоставить площадку для обсуждения данного вопроса между предприятием и регулятором для того, чтобы не доводить ситуацию до процедуры рассмотрения разногласий, предусмотренной тарифным законодательством», - резюмировал Александр Федяков.

Ключевым и важнейшим для всех пензенцев стал вопрос о ситуации с критичным уровнем износа городских сетей, превышающим 85%, и недостаточностью тарифа для их полноценной модернизации.

«Объем нынешней инвестиционной программы в рамках имеющегося тарифного источника неспособен решить проблему износа, как бы ни старался Горводоканал оперативно устранять текущие аварии. Сегодня темпы обновления не успевают за процессом физического износа трубопроводов. Нужны более кардинальные решения и полная модернизация, возможная только при заключении концессионного соглашения. Поэтому дальнейший отказ от инвестиций - прямой путь к коммунальному коллапсу», - отметил Григорий Терян.

В настоящий момент совместно с правительством Пензенской области и администрацией г. Пензы разработан проект концессионного соглашения, определен его объект и согласован перечень мероприятий модернизации объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

В рамках общественной дискуссии участники также обсудили планы по развитию предприятия, вопросы повышения качества питьевого водоснабжения, сохранения экологии и снижения негативного воздействия на окружающую среду.