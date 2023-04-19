В Сурске так и не решили проблему с очистными для спиртзавода

19.04.2023 | 13:01

В Городищенском районе остается нерешенным вопрос строительства новых или восстановления существующих очистных сооружений для спиртзавода, который сбрасывает сточные воды в канализацию Сурска.

Об этом в среду, 19 апреля, представитель районной администрации рассказал на странице во «ВКонтакте».

Местные жители несколько лет бьют тревогу. По их словам, очистные, расположенные «у русла реки Суры, в 200 метрах», не справляются с тем, что поступает туда как с завода, так и из домов самих горожан. В итоге спиртовые отходы иногда утекают в поля.

«Решением Городищенского районного суда, вступившим в законную силу 13 января 2023 г., удовлетворены исковые требования прокурора Городищенского района к ООО «Виола», ООО «Очистные сооружения» о возложении обязанности по капитальному ремонту очистных сооружений и их постановке на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», - заявила на этот раз администрация.

Также удовлетворены требования Роспотребнадзора о понуждении разработать проект санитарно-защитной зоны. Правда, к какому сроку это должно быть сделано, не уточняется.

«С 23 марта 2023 года собственником возобновлена работа по приему стоков от населения, организаций и учреждений города Сурска», - говорится в ответе органа местного самуправления.