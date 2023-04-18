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Общество

VoLTE от билайна: пензенцы каждый месяц проговаривают 50 млн минут

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В апреле 2022 года билайн запустил в Пензенской области технологию VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более четкой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга.

По данным оператора, только в первом квартале 2023 года ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE превысила 50 млн минут. При этом количество пользователей технологии с момента ее запуска в регионе выросло на 37%.

VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Пензенскую область. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

«Вот уже год в области работает технология VoLTE, которая делает общение удобнее для наших клиентов. За это время мы убедились, что сервис смог «найти» своего пользователя: значительно выросло и количество жителей, подключивших эту услугу, и общая продолжительность разговоров в сети VoLTE. Учитывая такую высокую популярность технологии, мы активно развиваем сеть 4G в регионе, чтобы сервис и его возможности были доступны как можно большему числу клиентов.

Так, в прошлом году мы провели рефарминг LTE 2100 на всей территории области, что позволило ускорить мобильный 4G-интернет и улучшить качество голосовой связи для наших абонентов, среди которых, к слову, практически каждый третий житель региона», - рассказал директор Пензенского отделения Антон Тайдонов.

* VoLTE - действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее - на beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», beeline.ru.

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