В Пензе «Улыбка радуги» снизила цены на бытовую химию на 40%

18.04.2023 | 09:55

Начало 2023 года ознаменовалось для жителей Пензенской области дальнейшим ростом стоимости товаров и услуг. Согласно данным Пензастата, индекс потребительских цен составил 100,9%, в том числе на непродовольственные товары 100,4%.

По сравнению с 2022 годом рост существенно замедлился, однако ценник остался внушительным. Отчасти это связано с уходом с рынка ряда зарубежных производителей. К тому же расценки на такие товары, как стиральный порошок, чистящее средство, жидкое мыло, не подлежат государственному регулированию, а сами продавцы порой вынуждены повышать стоимость, чтобы не допустить дефицита.

В апреле 2023 года купить бытовую химию на 40% дешевле обычного пензенцам предлагает магазин «Улыбка радуги». Дисконт будет действовать до конца этого месяца в федеральной сети и до 20 апреля - в местной.

На товары можно оформить доставку - необходимое привезут в магазин рядом с домом. Воспользоваться скидкой могут обладатели карт «Улыбки радуги». Ассортимент здесь существенно расширен за счет сотрудничества с новыми поставщиками и производителями.

Как утверждает Пензастат, средняя зарплата жителей Пензенской области составляет чуть более 42 тысяч рублей. Поэтому вопрос экономии для многих является актуальным.