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Общество

В Пензе подросток почти весь учебный год не ходил в школу

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В Пензе 15-летний подросток почти 7 месяцев не посещал школу из-за разногласий родителей, находящихся в разводе. О том, как его удалось вернуть в образовательное учреждение, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Суд определил, что после развода двое сыновей должны проживать с матерью, но фактически они находились с отцом. Старший мальчик окончил 9 классов и поступил в колледж, но там с учебой не сложилось. Он вернулся в 10-й класс школы, однако интерес к учебе у него полностью пропал. Он не реагировал на замечания и уговоры отца и перестал посещать уроки.

В марте этого года мать забрала сына к себе. Он поменял школу, но и там не стал учиться.

Из-за напряженных отношений с родительницей подросток на два дня исчез из дома. Женщина обратилась в полицию, сын вернулся домой, но посещать занятия отказался. По настоятельной просьбе матери сына положили в больницу, а когда он вышел оттуда, то забрал документы из школы.

В апреле детский омбудсмен Елена Столярова поговорила с подростком по телефону, предварительно договорившись с центром образования Пензы о приеме нового ученика. В этот же день парень отвез документы в центр.

Замдиректора учебного учреждения подробно разъяснила ему условия обучения и порядок отчетности за пропущенное время, был составлен график. Подросток согласился и пообещал наверстать потерянное время и учебный материал.

«Еще раз убеждаюсь в том, что если родители после развода сохраняют нормальные отношения, то и другие разногласия сглаживаются. Ребенок не будет делать все наперекор родителям, которые сами часто идут друг против друга. В такой ситуации ребенок не видит и не чувствует авторитет родителей, вступает с ними с конфликт. С мамой подростка состоялся разговор, в котором ей было высказано пожелание с уважением относиться к своему сыну в любой ситуации», - завершила историю Елена Столярова.

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Источник — фото pixabay.com
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