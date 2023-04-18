«ТНС энерго Пенза» приглашает клиентов в социальные сети

18.04.2023 | 16:30

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» для дополнительного взаимодействия с потребителями ведет официальные страницы в социальных сетях.

Получать полезную и актуальную информацию горожане могут через телеграм-канал и группы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«Мы стремимся предоставлять клиентам удобные и быстрые формы взаимодействия с компанией, в том числе и через социальные сети, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей», - пояснила начальник службы по организации работы с клиентами Маргарита Бааль.

Следить за новостями компании, акциями и другой интересной информацией от «ТНС энерго Пенза» можно здесь:

«ВКонтакте» - vk.com/tns_energo_penza,

«Одноклассники» - ok.ru/group/58003977928755,

Telegram - t.me/penza_tns.