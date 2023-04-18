«ТНС энерго Пенза» приглашает клиентов в социальные сети

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» для дополнительного взаимодействия с потребителями ведет официальные страницы в социальных сетях.
Получать полезную и актуальную информацию горожане могут через телеграм-канал и группы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
«Мы стремимся предоставлять клиентам удобные и быстрые формы взаимодействия с компанией, в том числе и через социальные сети, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей», - пояснила начальник службы по организации работы с клиентами Маргарита Бааль.
Следить за новостями компании, акциями и другой интересной информацией от «ТНС энерго Пенза» можно здесь:
«ВКонтакте» - vk.com/tns_energo_penza,
«Одноклассники» - ok.ru/group/58003977928755,
Telegram - t.me/penza_tns.
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