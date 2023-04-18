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Общество

Продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза

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Умные решения для дома стремительно приобретают популярность. В первом квартале 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota выросли на 52% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Одна из причин - доступность устройств: их средняя цена за год снизилась на треть.

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки - устройства для экономии электричества, их продажи увеличились на 86%. На втором месте - интеллектуальные системы освещения (на 40%). Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Главным элементом остаются умные лампы. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером стала новинка, появившаяся в конце 2022 года, - умная лампочка «Яндекс».

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Так, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1 300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699», - отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

За последний год «МегаФон» значительно расширил ассортимент. В течение 2023-го планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счет российских брендов.

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