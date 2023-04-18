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Общество

Открыты продажи квартир с отделкой в 10-м строении ЖК «Лугометрия»

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Группа компаний «Территория жизни» объявляет об открытии продаж квартир в 10-м строении жилого комплекса «Лугометрия». Только сейчас на выгодных условиях можно купить квартиры с готовой отделкой «Все включено», кухней и техникой по ценам от 81 тысячи рублей* за квадратный метр. Действуют выгодные условия ипотеки с господдержкой, а также рассрочка.

ЖК «Лугометрия» - новый современный комплекс комфорт-класса: в домах - просторные подъезды, бесшумные лифты, дизайнерское оформление фасадов и холлов.

Двор 10-го строения имеет выход к центральному пешеходному бульвару, в нем организовано свободное от машин пространство, на детских площадках с безопасным покрытием установлено игровое и спортивное оборудование.

Высокие стандарты применяются и к квартирам, которые сдаются с чистовой отделкой «Все включено!». В отделку входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина, кухонный гарнитур и полностью укомплектованный санузел. Представлено более 10 планировочных решений квартир, из которых покупатели могут выбрать наиболее подходящий вариант.

Посмотреть образцы квартир можно в шоуруме в офисе ЖК «Лугометрия», а узнать подробности - на сайте территорияжизни.рф. Записаться на визит в офис следует по телефону 203-000. Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 21:00).

*Указана стоимость квадратного метра в 1-комнатной квартире, расположенной в строении № 10 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО «СЗ «Лугометрия 6». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Реклама. Заказчик - ООО «МК».

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