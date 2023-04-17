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Общество

В Заре до конца недели отремонтируют 720 метров дороги

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720 метров водительской радости - именно такой протяженности участок дороги ремонтируют в Заре. По муниципальному заданию здесь приступили к асфальтировке проезжей части. Причем не ямы латают, а целиком делают полотно.

«На данный момент укладывается нижний слой асфальта, после чего будет перекрыто движение на определенное время и уложен верхний асфальтобетонный слой», - сообщил руководитель МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

В связи с ремонтными работами движение затруднено, но автомобилисты готовы подождать ради хорошей дороги. Ранее водители на данном участке только и ругались из-за пробок, которые образовывались из-за сплошных дефектов на проезжей части.

Теперь в районе улиц Фруктовой и Персиковой поднимается пар от асфальта. Его укладывают и укатывают новой техникой, которую приобрели специально для муниципального предприятия.

«Раньше у нас не было такой техники, которая на магистральных дорогах могла бы выполнять работы, а на данный момент мы уже имеем возможность любые дороги делать. Техника новая, надежная», - рассказал Артем Спиридонов.

Планируют управиться с асфальтировкой участка дороги за неделю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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