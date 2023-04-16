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Общество

Уточнено, где и когда можно получить благодатный огонь в Пензе

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Благодатный огонь, с которым неизменно ассоциируется Воскресение Христово, будут раздавать 16 апреля на вечернем богослужении в Спасском кафедральном соборе (на Соборной площади, 1).

Об этом предупредил информационный отдел Пензенской епархии.

Богослужение начнется в 16:00 и продлится около 40 минут, возгласит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Затем огонь доставят во все пензенские храмы, где его также сможет получить любой желающий.

«В Пензу благодатный огонь привезли 16 апреля из Саранска, куда он был доставлен из Иерусалима», - уточнили в епархии.

В прошлые годы некоторые прихожане, участвовавшие в богослужениях, заявляли, что на таком мероприятии «в сердце зажигается огонек».

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