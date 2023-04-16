Нужна ревизия: законы о льготах для участников СВО противоречивы

Настало время провести ревизию законов по льготам, установленным для участников специальной военной операции и их семей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация. И закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить», - написала она у себя в Telegram.
Москалькова уточнила, что обсудила ситуацию с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой в рамках взаимодействия в сфере законотворчества о высшем образовании и медобслуживании льготных категорий граждан.
Вместе они пришли к выводу о необходимости пересмотреть ряд положений.
В Пензенской области льготы введены для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев, проходящих военную службу в подразделении БАРС, а также для членов их семей.
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