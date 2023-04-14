Пензенцам рассказали, чем полезна мягкая артезианская вода

14.04.2023 | 12:28

Жесткая вода способна нанести серьезный ущерб организму: при ее употреблении возникают проблемы с почками и печенью, происходит отложение солей в суставах, быстро развиваются мочекаменная болезнь и кариес, выпадают волосы.

Это лишь небольшой перечень проблем, которые способна вызвать жесткая вода. Самый простой способ избежать их - использовать для питья воду только от проверенных поставщиков.

Добросовестный производитель всегда раскрывает информацию о наличии нерастворимых солей щелочноземельных металлов - именно этот показатель определяет жесткость воды. В хорошей мягкой воде он не превышает двух миллиграммов на литр.

Идеальным выбором станет артезианская вода, которая не участвует в водообмене с поверхностными слоями почвы. Именно проходя через них, вода насыщается солями и другими неполезными для человеческого организма веществами. В подземных источниках жидкость находится между двумя водонепроницаемыми пластами, и наличие микроэлементов в ней определяет сама природа.

Пензенская вода «Ключ здоровья» рекомендована для здорового питания, поскольку имеет оптимальную мягкость - до 1,5 мг/л. При этом она содержит такие полезные микроэлементы, как кальций, магний, натрий и калий в оптимальных для здоровья пропорциях.

Убедиться в том, что вода действительно мягкая, может каждая домохозяйка. Достаточно вскипятить ее в чайнике. Если не появится белого налета и взвесей - это полезная мягкая вода. Она не только сбережет здоровье, но и продлит срок службы бытовой техники.

Пища, приготовленная на мягкой воде, имеет естественный яркий вкус, в то время как жесткая вода фактически убивает естественные органолептические характеристики продуктов. Даже чай из такой воды имеет инородный привкус.

Воду «Ключ здоровья» многие приобретают не только для питья. Ее используют для умывания и даже для мытья волос. Дело в том, что более жесткая водопроводная вода способна вызвать сухость кожи, а значит, запустить процессы старения. Волосы от жесткой воды становятся ломкими, начинают выпадать. В данном случае вода «Ключ здоровья» работает как косметическое средство, продлевая молодость и укрепляя здоровье.

Пензенцы закупают «Ключ здоровья» и для питомцев, поскольку животные при употреблении жесткой воды из-под крана начинают страдать теми же болезнями, что и люди. Здоровье братьев наших меньших напрямую зависит от качества употребляемой ими воды.

Заказать «Ключ здоровья» в достаточных количествах можно через сервис «Торнадо» - курьер принесет на дом столько, сколько потребуется. Набрать живой мягкой воды «Ключ здоровья» можно и в киосках рядом с домом.