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Общество

Пензенцам не стоит на Пасху посещать родные могилы на кладбище

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Ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин не советует ходить на кладбище на Пасху.

В беседе с «Известиями» он объяснил: посещение кладбищ в этот день не совсем правильная традиция. Этот обычай сформировался в советское время, и от него сейчас отходят.

«Для поминания усопших в пасхальный период установлен особый день поминовения усопших во вторник следующей после Пасхальной (Светлой) недели - Радоница, тогда и посещают кладбище. В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля», - отметил священнослужитель.

В Пензенской области день Радоницы является нерабочим. Еще в 2014 году руководителям организаций рекомендовали дать сотрудникам выходной, чтобы они смогли посетить родные могилы, а в 2015-м был принят соответствующий региональный закон.

Ранее Сергей Храмешин напомнил, что куличи и пасхи освящаются в храмах в Великую субботу в период после окончания утреннего богослужения и до 18-19 часов.

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