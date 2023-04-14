«Караван» приготовил для пензенцев авторские куличи к Пасхе

14.04.2023 | 13:18

Пензенская домохозяйка с большим стажем Евгения Ивановна признается, что перестала самостоятельно печь куличи на Пасху с тех пор, как рядом с домом появился «Пан Калач».

Ремесленная пекарня сети магазинов «Караван», как обычно, разработала к празднику новые рецепты традиционного пасхального атрибута. Все куличи - авторские и доступны только жителям Пензенской области.

«В кулич «Творожный с вяленой клюквой» мы добавляем ломтики белого шоколада. Основу теста составляют сливки, сливочный сыр и творог», - рассказал мастер пекарни «Пан Калач» Владислав Гаврилюк.

А в «Миндальный» кулич добавляют курагу, изюм, цукаты, ананас, тесто пропитывают ромом и щедро сдабривают орехами - фундуком, миндалем, кешью и грецкими.

В «Караване» можно найти все необходимое, чтобы подготовиться к Светлой Пасхе. Цены на куличи и другие атрибуты праздника приятнее, если заказать их через сервис «Торнадо». Чтобы облегчить покупателям поиск, все пасхальные товары собраны в одном разделе.