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Общество

«Тарханы» вошли в топ-5 литературных объектов Поволжья

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Пензенские «Тарханы» вошли в топ-5 самых популярных литературных объектов Поволжья. Таковы результаты исследования обезличенных данных пользователей, проведенного специалистами «Мегафона».

Они констатировали, что тренд на внутренний туризм увеличил интерес к музеям и памятникам известных писателей. Наибольший объем гостевого трафика вблизи них зафиксирован в Татарстане, Астраханской и Пензенской областях.

Самым популярным туристическим местом в Пензенском регионе является Лермонтовский музей-заповедник. Он находится в 245 км от Пензы - в Белинском районе. В усадьбе бабушки Михаил Лермонтов провел половину своей короткой жизни и именно здесь, как считают литературоведы, сформировалась его творческая натура.

В усадьбе «Тарханы» бережно сохранена атмосфера русского имения, уникальная мебель и предметы быта начала XIX века, личные вещи и рисунки поэта. Здесь же расположен фамильный склеп, где упокоился Михаил Юрьевич.

Прожив всего 26 лет, Лермонтов написал более 400 произведений в стихах и прозе. Его творчество сочетало личные переживания, политические убеждения и философское мышление и серьезно повлияло на всю русскую литературу.

«За последний год туристов, прибывающих в наш самый известный музей, стало больше на 154%. Как показывает big data, среди приезжих 15% - гости из других регионов. Эта цифра сравнима с другими, более доступными с транспортной точки зрения памятными местами, например музеем Льва Толстого в Казани или домом-квартирой Велимира Хлебникова в Астрахани. Мы стараемся, чтобы даже в отдаленных уголках нашей области путешественники чувствовали себя комфортно, поэтому работаем над развитием сети. За последние полгода установили новые базовые станции в 14 населенных пунктах, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла от 20 до 75%», - отметил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

В топ-10 рейтинга «литературных» мест вошли также музей Чернышевского в Саратове, музей Горького в Нижнем Новгороде, музей букварей народов мира и памятник зайке из стихотворения Агнии Барто в Волгограде.

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