Специальные продукты от «Молкома» будут в продаже только на Пасху

13.04.2023 | 11:30

В преддверии светлого праздника Пасхи молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») традиционно радует жителей города и области специальным ассортиментом. Молочную продукцию из ограниченной серии можно приобрести только на Светлой седмице - пасхальной неделе.

К празднику «Молком» выпустил творожную массу «Особую Пензенскую» жирностью 22% с сахаром и изюмом в удобном формате упаковки по 900 грамм. Она позволяет сэкономить время при приготовлении одного из главных праздничных блюд - пасхальной массы. Продукт прост и удобен в обращении: его следует заранее уложить в специальные формы и немного отстоять.

Также «Молком» предлагает к праздничному столу творожную массу с шоколадной крошкой 22% жирности, которая выпускается в упаковке меньшего формата - по 450 грамм. Продукт пришелся по вкусу жителям города и области, и в этом году шоколадная творожная масса тоже будет представлена в магазинах города и в фирменных магазинах «Молкома».

Вся продукция предприятия выпускается в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», подразумевающей производство из свежего молока без использования заменителей молочного жира и только из натуральных компонентов.

Молочный комбинат «Пензенский» - крупнейший переработчик молока в Пензенской области. Предприятие способно перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. В ассортименте «Молкома» более 150 наименований, среди которых молоко, кисломолочные продукты, питьевые и термостатные йогурты, классический и мягкий творог, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.