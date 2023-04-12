«МегаФон» внедрил систему цифрового экомониторинга за рубежом

12.04.2023 | 11:55

«МегаФон» первым запустил цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане. За его качеством в городе Ахангаран поможет следить платформа «МегаФон Экология».

Комплекс мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около детского спортивного стадиона.

Отслеживаются концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыли), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

Замеры проводятся каждые пять минут. Показатели передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете на платформе «МегаФон Экология». Также данные автоматически передаются в Госкомэкологию Узбекистана.

«Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

«Вопросы охраны окружающей среды являются одними из приоритетных при ведении производственной деятельности. В ближайшем будущем на платформе «МегаФон Экология» будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении», - заявил генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.

В 2021 году «МегаФон» запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные о промышленных выбросах, прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.