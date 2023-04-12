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Общество

Бизнес на горе: родным пациентов отказали в бесплатных ПЦР-тестах

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В Пензенской области родственники требующих ухода пациентов продолжают бить тревогу. На протяжении нескольких месяцев люди просят отменить обязательный тест на коронавирус или сделать его бесплатным, но чиновники остаются глухи.

«Что происходит в наших больницах??? Нигде, кроме Пензы, нет такого ужаса! Люди не могут попасть в больницы, где находятся их родственники после реанимации, инсульта, инфаркта! Они в буквальном смысле купаются в говне! А если хочешь ухаживать за ними, нужно каждые 48 часов делать ПЦР-тест на ковид ПЛАТНО - 1 500 руб. каждые двое суток!!!

Вы бизнес такой открыли? На горе и несчастье людей? На Гагарина, 24, в больнице № 6, лежат брошенные люди после инсульта! У родственников нет просто таких средств, чтобы к ним попасть и ухаживать!!! Сделайте тогда при больнице бесплатный кабинет для взятия ПЦР-тестов для родственников, у которых больные лежачие», - написала пользовательница Юлия К. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Однако и в этот раз достучаться до тех, от кого зависит решение проблемы, не получилось.

Представитель больницы № 6 имени Захарьина ответил женщине, что «категории лиц, кому осуществляют ПЦР-тестирование на бесплатной основе, определены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15». Ухаживающие за пациентами родственники в этот перечень не входят.

Возмущавшиеся ранее пензенцы отмечали, что режим повышенной готовности по коронавирусу давно отменен, все ограничения сняты, в чем тогда смысл обязательных мазков, тем более платных, неясно.

В больнице № 6 уже объясняли, что, требуя предъявить отрицательный тест на COVID, они руководствуются постановлением главного государственного санитарного врача от 4 декабря 2021 года. Документ будет действовать до 1 января 2024-го. То есть как минимум до конца 2023-го люди продолжат либо тратить баснословные суммы, либо бросать больных родственников на произвол судьбы.

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