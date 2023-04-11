«ТНС энерго Пенза» дарит клиентам энергобонусы

Гарантирующий поставщик продолжает радовать своих клиентов приятными подарками от партнеров * компании.
Чтобы получить энергобонус, нужно подключить электронную квитанцию на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». И уже в следующем платежном документе будет содержаться ссылка на активизацию подарочных скидок.
Помимо этого, на сайте компании можно передавать показания и оплачивать счета, контролировать энергопотребление в личном кабинете, следить за актуальной информацией и новыми акциями от гарантирующего поставщика.
* Самокат, ИВИ, Kaspersky, Petshop. Продолжительность сроков действия предложений может меняться.
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