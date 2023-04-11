«Русмолко» завершила подкормку озимой пшеницы и многолетних трав

11.04.2023 | 10:58

В Пензенской области аграрии «Русской молочной компании» завершили работы по весенней подкормке озимой пшеницы и многолетних трав. Это важный этап в выращивании сельхозкультур, ведь их урожайность и качество в значительной мере зависят от питания в течение всего периода вегетации. Благодаря подкормке происходит активизация растений.

«Русмолко» заблаговременно начала готовиться к весенним полевым работам. В осенне-зимний период был подготовлен парк сельскохозяйственной техники, закуплены средства защиты растений и удобрения. В 2023 году компания выделила более 80 тысяч гектаров под яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, овес, подсолнечник, сахарную свеклу, однолетние и многолетние травы, суданскую траву, горох, люцерну и горчицу.

Работы начались в марте в Пензенском, Сердобском, Колышлейском, Башмаковском, Пачелмском, Каменском, Белинском, Нижнеломовском, Кузнецком и Наровчатском районах. Удобрения были внесены на площади более чем 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это свыше 8 тысяч гектаров пшеницы, предназначенной на корм и зерно, а также площади под люцерной, козлятником восточным, овсяницей тростниковидной.

В качестве подкормки используется универсальное удобрение с высокой концентрацией азота, аммиачная селитра, которая вносится при помощи специализированной техники - разбрасывателей минеральных удобрений. Селитра является наилучшим удобрением в весенний период для стартового роста многолетних трав и озимых культур: она активизирует рост зеленой массы многолетних трав и стимулирует весеннее кущение на озимой пшенице. Кроме того, аммиачная селитра хорошо сочетается с другими видами удобрений и удобна в транспортировке и хранении.

Растениеводство позволяет компании обеспечивать растущее поголовье скота кормами собственного производства.