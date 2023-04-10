Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|17:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Комбикормовый завод «Дамате» получил разрешение на экспорт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новый комбикормовый завод «Дамате», расположенный в Колышлейском районе, будет экспортировать продукцию в страны Таможенного союза ЕАЭС: Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению. Планируется отгружать готовые комбикорма для продуктивных животных.

Завод подтвердил соответствие требованиям ЕАЭС и вошел в реестр предприятий-партнеров Таможенного союза.

Чтобы добиться этого, компания проделала большую работу. В начале марта «Дамате» подала заявку в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области и получила разрешение на отгрузку кормов для продуктивных животных в страны ЕАЭС. Представители РСХН и сотрудники лабораторной службы агрохолдинга изучили документацию комбикормового завода, проанализировали технологические процессы, осмотрели все производственные помещения.

Аудит показал, что завод соответствует нормам биологической безопасности: там соблюдаются меры по санитарии, дезинфекции, биобезопасности транспорта, помещений, сырья и персонала. Лабораторные исследования подтвердили высокое качество производимых кормов.

На заводе действуют современные автоматизированные линии для производства полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов, они полностью соответствуют требованиям экспортных поставок. Новейшее оборудование позволяет производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов (растительного масла), что повышает питательность смеси.

В качестве сырья завод использует зерно, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и горох, шрот, минеральное сырье и премиксы. Они дозируются на весах, потом дробятся. После добавления жидких компонентов все смешивается и отправляется на термообработку и гранулирование.

Гранулированный комбикорм проходит через финишное напыление и складируется в бункере готовой продукции, ожидая отгрузки.

Комбикормовый завод в Колышлейском районе Пензенской области запустили в ноябре 2022 года. Его мощность - 363 тыс. тонн готовой продукции в год. Открытие предприятия позволило увеличить суммарную годовую мощность кормопроизводства «Дамате» до 886 тыс. тонн и в полном объеме обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами.

Компания получила возможность осуществлять полный контроль за производством комбикормов, а также приобретать максимальный объем сельскохозяйственных культур в момент уборки по минимальным ценам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте