Комбикормовый завод «Дамате» получил разрешение на экспорт

10.04.2023 | 13:20

Новый комбикормовый завод «Дамате», расположенный в Колышлейском районе, будет экспортировать продукцию в страны Таможенного союза ЕАЭС: Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению. Планируется отгружать готовые комбикорма для продуктивных животных.

Завод подтвердил соответствие требованиям ЕАЭС и вошел в реестр предприятий-партнеров Таможенного союза.

Чтобы добиться этого, компания проделала большую работу. В начале марта «Дамате» подала заявку в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области и получила разрешение на отгрузку кормов для продуктивных животных в страны ЕАЭС. Представители РСХН и сотрудники лабораторной службы агрохолдинга изучили документацию комбикормового завода, проанализировали технологические процессы, осмотрели все производственные помещения.

Аудит показал, что завод соответствует нормам биологической безопасности: там соблюдаются меры по санитарии, дезинфекции, биобезопасности транспорта, помещений, сырья и персонала. Лабораторные исследования подтвердили высокое качество производимых кормов.

На заводе действуют современные автоматизированные линии для производства полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов, они полностью соответствуют требованиям экспортных поставок. Новейшее оборудование позволяет производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов (растительного масла), что повышает питательность смеси.

В качестве сырья завод использует зерно, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и горох, шрот, минеральное сырье и премиксы. Они дозируются на весах, потом дробятся. После добавления жидких компонентов все смешивается и отправляется на термообработку и гранулирование.

Гранулированный комбикорм проходит через финишное напыление и складируется в бункере готовой продукции, ожидая отгрузки.

Комбикормовый завод в Колышлейском районе Пензенской области запустили в ноябре 2022 года. Его мощность - 363 тыс. тонн готовой продукции в год. Открытие предприятия позволило увеличить суммарную годовую мощность кормопроизводства «Дамате» до 886 тыс. тонн и в полном объеме обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами.

Компания получила возможность осуществлять полный контроль за производством комбикормов, а также приобретать максимальный объем сельскохозяйственных культур в момент уборки по минимальным ценам.