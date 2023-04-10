Коллектив ТЭЦ-1 отметил 80 лет бесперебойной работы

10.04.2023 | 18:20

80 лет бесперебойной работы на благо жителей Пензы. Коллектив одной из крупнейших ТЭЦ региона, да и Поволжья, отмечает юбилей. С весны 1943-го в тяжелейших условиях Великой Отечественной станция начала функционировать и делает это по сей день.

«Это стабильно развивающееся предприятие, которое готово обеспечить растущие потребности и бизнеса, и населения города Пензы в энергоресурсах. Это сплоченный, дружный коллектив», - отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

183 специалиста обслуживают оборудование станции, которая обеспечивает тепловой энергией более 80% потребителей. В адрес коллектива предприятия прозвучали слова благодарности.

«Я даже на минуточку не могу представить, как может жить город без вас. Это больницы, детские сады, мы в домах - без тепла и электричества. Без вас практически жизнь встанет», - подчеркнул заместитель председателя Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

Техническая грамотность, ответственность и профессионализм - качества, которые присущие сотрудникам. Здесь приветствуют преемственность поколений. Так, общий трудовой стаж семьи Мишаниных - 349 лет.

«ТЭЦ-1 - это мой второй дом, я себе не представлял жизни до сегодняшнего дня без нее. Все мысли, когда говорим о работе, связаны именно с ТЭЦ-1», - рассказал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В числе тех, в чьем сердце станция навсегда, и семья Шиповсковых - отец и сын.

«На ТЭЦ меня привел посмотреть мой папа, который там уже работал, и я остался. Отслужил в армии два года, потом вернулся, и вот уже 28 лет работаю на ТЭЦ», - поделился главный специалист цеха АСУТП Сергей Шиповсков.

Именно благодаря таким людям, преданным своему делу, пензенцы с теплом и горячей водой, а сердце ТЭЦ-1 не перестает биться ни на минуту.