Жителей Заречного будут бесплатно возить до кладбища

04.04.2023 | 15:59

Начиная с понедельника, 3 апреля, жители Заречного раз в неделю смогут бесплатно добираться до городского кладбища.

Перевозки организует МП «Автотранс», а оплачивает ритуальная компания.

Автобусы будут отъезжать от нового ритуального зала каждый понедельник в 9:00, с кладбища - в 12:00.

«Остановок по пути следования не предусмотрено, так что пассажирам нужно приезжать на конечную остановку в городе. Рейсы продлятся до окончания дачного сезона», - сообщает ZarPressa.ru.

В первый день на бесплатный рейс было так много желающих, что перевозчик заявил о готовности добавить дополнительные автобусы, если потребуется.