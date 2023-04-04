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Общество

Регионам хотят позволить отслеживать число бездомных животных

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В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наделить регионы правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных.

Документ размещен в базе данных «Законотворчество». По мнению его разработчиков, дополнения к закону «Об ответственном обращении с животными…» должны снизить риск нанесения вреда жизни и здоровью граждан.

В проекте говорится, что до 1 января 2030 года российские регионы смогут на основании законодательных инициатив местных представительных органов власти устанавливать процедуры по регулированию численности отдельных видов животных без владельцев.

Прежде чем такая инициатива будет принята, необходимо провести референдум либо опрос граждан. За необходимость регулирования численности животных без владельцев должно проголосовать не менее двух третей его участников.

В Пензенской области вопрос обращения с бродячими животными стоит остро. За первые полтора месяца 2023 года в Пензе собаки покусали 116 человек. Половина животных - бездомные.

Тему неоднократно обсуждали депутаты Пензенской гордумы. Создавалась даже группа по разработке инициативы для регионального Законодательного собрания, однако никаких рекомендаций сформулировано не было.

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