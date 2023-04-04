Представители «ТНС энерго Пенза» бесплатно поверят счетчики

04.04.2023 | 11:12

До конца 2023 года гарантирующий поставщик «ТНС энерго Пенза» планирует поверить 2 868 приборов учета в многоквартирных домах региона.

Это обязательная процедура, чтобы официально подтвердить пригодность оборудования для дальнейшей эксплуатации в качестве электросчетчика.

Выполнять работы будет привлеченная компания ООО «Проммаш Тест Метрология».

Подрядчик уполномочен производить:

- поверку приборов учета;

- ввод (допуск) приборов учета в эксплуатацию.

Все сотрудники ООО «Проммаш Тест Метрология» имеют при себе удостоверение с фотографией, заверенное подписью и печатью компании. Кроме того, полномочия на выполнение работ подтверждены документом с печатью «ТНС энерго Пенза».

Жителям будут заранее сообщать дату и время проведения поверки или ввода приборов учета в эксплуатацию.

Представители подрядной организации не имеют права взимать плату за оказанные услуги.

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут обратиться в «ТНС энерго Пенза» по номеру 8(8412)98-78-48.