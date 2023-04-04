Представители «ТНС энерго Пенза» бесплатно поверят счетчики

До конца 2023 года гарантирующий поставщик «ТНС энерго Пенза» планирует поверить 2 868 приборов учета в многоквартирных домах региона.
Это обязательная процедура, чтобы официально подтвердить пригодность оборудования для дальнейшей эксплуатации в качестве электросчетчика.
Выполнять работы будет привлеченная компания ООО «Проммаш Тест Метрология».
Подрядчик уполномочен производить:
- поверку приборов учета;
- ввод (допуск) приборов учета в эксплуатацию.
Все сотрудники ООО «Проммаш Тест Метрология» имеют при себе удостоверение с фотографией, заверенное подписью и печатью компании. Кроме того, полномочия на выполнение работ подтверждены документом с печатью «ТНС энерго Пенза».
Жителям будут заранее сообщать дату и время проведения поверки или ввода приборов учета в эксплуатацию.
Представители подрядной организации не имеют права взимать плату за оказанные услуги.
При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут обратиться в «ТНС энерго Пенза» по номеру 8(8412)98-78-48.
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