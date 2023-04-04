Пензенцев приглашают принять участие в марафоне «Весенняя гроза»

Масштабный спортивный праздник «Весенняя гроза» (0+) состоится в Пензе 29 апреля, в субботу, на Олимпийской аллее. Участники не только получат заряд бодрости и здоровья, но и смогут помочь особенным детям, подопечным «Каравана добрых дел».
Организаторы разработали семейный формат соревнований с конкурсами и для детей, и для взрослых.
Сразу после торжественного открытия в 9:00 пройдут детские забеги Starkids. Малышам до 6 лет предложат пробежать 200 м. Сделать это можно будет в компании родителей. Затем на старт выйдут ребята от 7 до 12 лет, им предстоит выдержать дистанцию в 400 метров. Преодолев испытания, все маленькие участники получат сладкие подарки от спонсоров и памятные медали.
Детей будут развлекать ростовые куклы, семьям предложат посостязаться в конкурсах и веселых стартах. Участников ждут сладкие угощения с горячим чаем.
Для женщин и мужчин предусмотрены дистанции в 21,1, 10 и 4 км. Призерам достанутся денежные презенты и сувениры с символикой «Весенней грозы».
Подробнее с условиями регистрации можно ознакомиться на сайте события.
«Собранные средства пойдут на лечение детей, обратившихся в благотворительный фонд «Караван добрых дел», - рассказала организатор акции, руководитель фонда Ольга Чистякова.
«Весенняя гроза» - ежегодная акция, которая собирает любителей здорового образа жизни и активного семейного отдыха на свежем воздухе. В прошлом году участниками праздника спорта стали около тысячи человек.
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