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Общество

Даны разъяснения по отсрочке от военной службы

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Жителям Пензенской области рассказали, кто может быть освобожден от исполнения воинской обязанности, и ответили на вопросы об отсрочках от службы в армии.

Информация опубликована на портале «Объясняем.рф».

В ряды ВС РФ не призывают граждан, которых признали негодными к военной службе по состоянию здоровья (категория Д).

Отсрочку могут предоставить в связи с получением образования, но только один раз. Поэтому студент, который после окончания колледжа поступил в университет, не имеет на нее права.

На отсрочку от военной службы могут рассчитывать IT-специалисты. Оформляют такой документ в тех компаниях, где они трудятся.

При желании гражданин может отказаться от своего права на отсрочку от призыва. В таком случае подается соответствующее заявление в призывную комиссию.

Призыв на военную службу начался 1 апреля, он продлится до 15 июля. Планируется, что ряды ВС РФ пополнят 147 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Их не будут отправлять в зону СВО.

Проходящих срочную службу мужчин запрещено принуждать к заключению контракта. В противном случае специалисты предлагают обращаться в военную прокуратуру по номерам: 8 (495) 693-63-59, 8 (495) 693-63-69, 8 (495) 693-63-46.

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