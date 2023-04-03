Сетевое издание|18+|Понедельник|3 апр 2023|14:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Русмолко» пригласила на работу студентов аграрных вузов России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Русмолко» приняла участие в ярмарках вакансий в аграрных вузах России: МСХА имени К. А. Тимирязева, Пензенском ГАУ, Ульяновском ГАУ и Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова - и пригласила молодых специалистов на работу в компанию.

Компания ежегодно принимает участие в подобных мероприятиях. Главная цель на них - рассказать студентам о рынке труда, представить будущим специалистам возможности работы в крупном агрохолдинге, помочь в дальнейшем трудоустройстве и подборе места для производственной практики.

«Русмолко» на ярмарках представляли сотрудники службы управления персоналом и специалисты по ветеринарии. Участникам показали фильмы о компании и прохождении практики на ее предприятиях. Кроме того, студентам рассказали о том, как устроена компания, какие требования руководители предъявляют к молодым специалистам, как успешно пройти отбор и устроиться на работу.

Участники могли пообщаться непосредственно с HR-специалистами, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить свои анкеты и резюме, обменяться контактами. Студенты активно задавали вопросы о возможностях трудоустройства и прохождения практики в «Русмолко».

Представители компании отметили, что «Русмолко» обеспечивает своим сотрудникам достойную заработную плату, льготное питание, корпоративный транспорт, спецодежду, организует санаторно-курортное лечение. Регулярно проводятся корпоративные мероприятия не только для работников, но и для их детей.

Кроме того, компания предоставляет сотрудникам жилье. В рамках корпоративной программы было построено 16 индивидуальных домов в Наровчатском и Нижнеломовском районах Пензенской области. А в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в поселке Зеленый Дол Сердобского района возвели 20 индивидуальных жилых домов. Ведется строительство еще 6 домов. Всего в рамках программы появятся 48 домов.

«Русмолко» - один из крупнейших работодателей Пензенской области. Сегодня в компании трудятся более 1 600 человек. Большое внимание уделяется формированию кадрового резерва из выпускников сельскохозяйственных вузов, создаются все условия для молодых специалистов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте