«Русмолко» пригласила на работу студентов аграрных вузов России

03.04.2023 | 13:52

«Русмолко» приняла участие в ярмарках вакансий в аграрных вузах России: МСХА имени К. А. Тимирязева, Пензенском ГАУ, Ульяновском ГАУ и Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова - и пригласила молодых специалистов на работу в компанию.

Компания ежегодно принимает участие в подобных мероприятиях. Главная цель на них - рассказать студентам о рынке труда, представить будущим специалистам возможности работы в крупном агрохолдинге, помочь в дальнейшем трудоустройстве и подборе места для производственной практики.

«Русмолко» на ярмарках представляли сотрудники службы управления персоналом и специалисты по ветеринарии. Участникам показали фильмы о компании и прохождении практики на ее предприятиях. Кроме того, студентам рассказали о том, как устроена компания, какие требования руководители предъявляют к молодым специалистам, как успешно пройти отбор и устроиться на работу.

Участники могли пообщаться непосредственно с HR-специалистами, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить свои анкеты и резюме, обменяться контактами. Студенты активно задавали вопросы о возможностях трудоустройства и прохождения практики в «Русмолко».

Представители компании отметили, что «Русмолко» обеспечивает своим сотрудникам достойную заработную плату, льготное питание, корпоративный транспорт, спецодежду, организует санаторно-курортное лечение. Регулярно проводятся корпоративные мероприятия не только для работников, но и для их детей.

Кроме того, компания предоставляет сотрудникам жилье. В рамках корпоративной программы было построено 16 индивидуальных домов в Наровчатском и Нижнеломовском районах Пензенской области. А в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в поселке Зеленый Дол Сердобского района возвели 20 индивидуальных жилых домов. Ведется строительство еще 6 домов. Всего в рамках программы появятся 48 домов.

«Русмолко» - один из крупнейших работодателей Пензенской области. Сегодня в компании трудятся более 1 600 человек. Большое внимание уделяется формированию кадрового резерва из выпускников сельскохозяйственных вузов, создаются все условия для молодых специалистов.