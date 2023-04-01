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Общество

В Минобороны напомнили, как оформить письмо участнику СВО

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В пятницу, 31 марта, на брифинге в Министерстве обороны напомнили порядок адресования писем военнослужащим, призванным по мобилизации и участвующим в специальной военной операции. С такими вопросами обращаются на горячую линию их родственники.

При оформлении отправления на конверте в графе «кому» нужно указать фамилию и инициалы адресата, «куда» - номер войсковой части, в которой он проходит службу, а также написать «г. Москва-400». Индекс места назначения указывается 103400.

Особое внимание отправителю следует обратить на то, чтобы его собственный адрес был указан корректно. Тогда военнослужащий сможет прислать ответ.

Также на брифинге отметили, что за последнюю неделю поступает немало звонков от родственников бойцов, обеспокоенных их длительным молчанием.

Так, на горячую линию обратилась мать военнослужащего, продолжительное время не выходящего на связь. Женщина просила узнать, где находится ее сын и в каком он состоянии.

Проверка установила, что мужчина проходит лечение в одном из госпиталей Ростовской области. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.

Эту информацию оперативно сообщили матери раненого бойца. Кроме того, специалисты организовали ей телефонный разговор с сыном.

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