Ко Дню Победы в Пензе стилизуют остановочные павильоны

01.04.2023 | 11:07

В пятницу, 31 марта, в администрации Пензы обсудили празднование Дня Победы, которое начнется уже 6 мая.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина рассказала о концертах, которые пройдут на разных площадках города, в том числе в скверах Бессмертного полка и «Журавли», на Юбилейной площади.

По традиции в областном центре пройдут патриотическая акция «Звезда памяти», шествие «Бессмертного полка», легкоатлетическая эстафета.

«Пензенцев ждет насыщенная программа, которая будет идти на протяжении четырех дней», - сообщила Фейгина.

Для создания праздничного настроения включат иллюминацию - гирлянды-триколоры на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях. Также планируется разместить по городу баннеры, посвященные 9 Мая, и стилизовать остановочные павильоны на проспекте Победы.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос благоустройства. Так, по пути следования «Бессмертного полка» нужно привести в порядок опоры освещения, ограждения, остановки.

Также будут активизированы работы по санитарной очистке памятных мест и братских захоронений, сообщили в пресс-службе мэрии.