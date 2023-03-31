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Общество

В мэрии Пензы показали, что сделают с парком Белинского

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В апреле начнется реконструкция парка имени В. Г. Белинского в Пензе. Работы пройдут в несколько этапов. В этом году намерены реализовать первый, .

Работы начнутся в апреле, сообщили в пресс-службе мэрии.

На первом этапе реконструкции специалисты преобразят территорию от входа со стороны улица Карла Маркса до площадки неработающей канатной дороги. Они отремонтируют входную группу, замостят дорожки, обустроят амфитеатр, поливочный водопровод.

Кроме того, на территории появятся качели и фонтан.

Завершить работы хотят до зимы.

Парк Белинского обновят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Зона отдыха стала победителем при отборе территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

«Это исторический парк, он фактически ровесник нашего города, там бывали выдающиеся люди. Нужно приводить его в порядок», - поставил задачу губернатор Олег Мельниченко.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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