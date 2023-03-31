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Общество

Депутат гордумы предрек Пензе песчаные бури

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В пятницу, 31 марта, на сессии Пензенской городской думы обсуждался вопрос уборки городских улиц зимой.

Депутат Андрей Жданников высказал свою точку зрения. «Сейчас закончатся дожди и начнутся песчаные бури. У нас город весь в песке, даже там, где его собирают вдоль дорог, - все видят эти кучи. Это затратно. Предлагаю к следующему зимнему периоду управлению ЖКХ просчитать экономическую целесообразность использования песко-соляной смеси и посмотреть хороший опыт других городов, где давно используют реагенты, а не песок».

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов пообещал, что в 2024 году улицы Пензы будут обрабатывать от снега и льда преимущественно солью, отдавая ей предпочтение перед песко-соляной смесью.

По его словам, это связано с большими затратами на очистку города после завершения зимы, в том числе ливневой канализации, которая забивается песком.

«Думаю, в следующем году перейдем на соль. Песко-соляной смесью будем посыпать только подъемы и спуски», - пояснил Усманов.

Он также пообещал изучить вопрос использования соли при борьбе с гололедом с точки зрения воздействия на экологическую среду.

Андрей Жданников попросил начальника управления ЖКХ проработать современные зимние технологии уборки и отчитаться о готовности к их использованию уже осенью.

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