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Общество

Хозяевам газовых плит без договора на обслуживание грозит штраф

Печать

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Многих пензенцев, в квартирах и домах которых есть газовые плиты, колонки и печи, интересует вопрос: обязательно ли заключать договор на техническое обслуживание этого оборудования.

Эксперты пояснили: законодательством предусмотрено, что абонент обязан обеспечивать надлежащее состояние газового оборудования и своевременно заключать договор о его техническом обслуживании и ремонте.

«Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией на основании договора, заключенного между заказчиком и исполнителем. За отказ от заключения договора предусмотрена административная ответственность (ст. 9.23 КоАП РФ)», - разъясняет портал «Известия Мордовии» со ссылкой на специалистов республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Эксперты также подчеркнули: при отсутствии договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования поставщик ресурса может в одностороннем порядке приостановить свои обязательства, предварительно письменно уведомив об этом абонента.

Ранее член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов напомнил, что если владелец газовой плиты не заключит договор на ее техобслуживание, то ему грозит штраф до 2 000 рублей, а если он и после этого будет уклоняться от своей обязанности, сумма штрафа возрастет до 5 000.

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Источник — фото pixabay.com
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