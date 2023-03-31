Бывшая аудитория TikTok заинтересовалась сервисом Likee

31.03.2023 | 12:05

После того как TikTok в марте 2022 года сообщил о приостановке работы в России (жители страны лишились возможности загружать новый контент, вести прямые трансляции и смотреть ролики пользователей из других стран), интерес пользователей к нему снизился. А вот трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое.

К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

Единственной категорией с растущим трафиком в TikTok на протяжении прошлого года были пользователи старше 55 лет. В марте 2023-го трафик в приложении был вдвое ниже, чем в тот же период 2022-го.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России - за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, «VK Клипы» и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился. За год рост составил 400%.

Также специалисты «МегаФона» фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и «VK Клипы». Там основной приток аудитории наблюдался осенью и в новогодние праздники.