Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|13:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Бывшая аудитория TikTok заинтересовалась сервисом Likee

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


После того как TikTok в марте 2022 года сообщил о приостановке работы в России (жители страны лишились возможности загружать новый контент, вести прямые трансляции и смотреть ролики пользователей из других стран), интерес пользователей к нему снизился. А вот трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое.

К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

Единственной категорией с растущим трафиком в TikTok на протяжении прошлого года были пользователи старше 55 лет. В марте 2023-го трафик в приложении был вдвое ниже, чем в тот же период 2022-го.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России - за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, «VK Клипы» и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился. За год рост составил 400%.

Также специалисты «МегаФона» фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и «VK Клипы». Там основной приток аудитории наблюдался осенью и в новогодние праздники.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте