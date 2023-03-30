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Общество

Пензенцы могут погасить долг за электроэнергию в несколько этапов

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Компания «ТНС энерго Пенза», гарантирующий поставщик на территории Пензенской области, идет навстречу клиентам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, и предлагает погасить задолженность за энергоресурс поэтапно.

Возможность заключения соглашения о реструктуризации рассматривается в индивидуальном порядке.

С начала 2023 года уже оформлено 13 соглашений, общая сумма которых превышает 1,5 млн рублей.

«Часть задолженности оплачивается сразу, на оставшуюся сумму предоставляется рассрочка. Чаще всего она составляет от 1 до 3 месяцев. Обязательным условием при этом является внесение текущих платежей за электроэнергию», - разъяснила заместитель генерального директора по сбыту энергии «ТНС энерго Пенза» Любовь Котова.

Обратиться за реструктуризацией задолженности можно онлайн, отправив обращение через официальный сайт компании, или очно в любом центре облуживания клиентов. Для подачи заявления необходима копия документа, удостоверяющего личность, и свидетельство о праве собственности на недвижимость.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что задолженность может привести к ограничению подачи ресурса, начислению пени и взысканию долга в судебном порядке. Своевременная оплата потребленной электроэнергии - залог надежного, бесперебойного и эффективного функционирования всего энергокомплекса.

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