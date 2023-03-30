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Общество

Компания «Дамате» станет участником ярмарки вакансий в вузе

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Группа компаний «Дамате» станет участником «Ярмарки выпускников и вакансий - 2023», которая пройдет в Пензенском государственном аграрном университете (улица Ботаническая, 30) в пятницу, 31 марта.

Помимо «Дамате» участие в мероприятии примут партнеры учебного заведения, в числе которых крупные работодатели в сфере сельского хозяйства, промышленности, ИТ, и другие организации региона.

Работодатели предложат студентам последних курсов факультетов ветеринарии, технологии производства, переработки сельхозпродукции и других направлений места для прохождения практики, стажировки и трудоустройства.

Компания «Дамате» организует на ярмарке стенд, где молодые специалисты узнают актуальную информацию о вакансиях в агрохолдинге и возможности прохождения практики на предприятиях. Студентам расскажут об основных требованиях при трудоустройстве, предложат различные вакансии в области животноводства, мясопереработки, ветеринарии и генетики.

«Дамате» покажет молодым людям корпоративный фильм о работе агрохолдинга в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях и Северо-Кавказском федеральном округе.

Кандидатам предложат пройти мини-собеседование, заполнить анкету для трудоустройства, дадут пояснения, касающиеся условий работы, возможного уровня заработной платы. Деканаты факультетов представят потенциальным работодателям резюме молодых специалистов.

Начало ярмарки в 10:00.

Компания «Дамате» уделяет большое внимание кадровой политике и формированию кадрового резерва. Постоянно создаются новые рабочие места с комфортными условиями труда и достойной зарплатой. Агрохолдинг приглашает людей не только с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, но и без опыта, работников из других областей.

Актуальные вакансии в компании можно посмотреть по ссылке.

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