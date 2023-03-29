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Общество

Компания «Дамате» запустила новый кулинарный проект

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Группа компаний «Дамате» создала игру с конструктором вкусных обедов с индейкой «Индилайт».

Это совместный кулинарный проект с интернет-сообществом «Пикабу». Во время мини-игры пользователи могут попробовать себя в роли шеф-поваров и собрать на тарелке аппетитный обед из гарнира, сочных котлет из индейки и соуса.

У игроков есть выбор котлет из ассортимента «Индилайт»: овальные «Домашние», «Нежные», шницель «Аппетитный» и «По-деревенски», или круглые «Крокеты», тефтели и фрикадельки. Определиться с тем, что лучше «съесть», помогают забавные подсказки о преимуществах продукции «Дамате».

Созданным обедом можно после поделиться в социальных сетях и рассказать таким образом об игре друзьям, заодно и продемонстрировать свое кулинарное мастерство.

Такие интерактивные проекты для аудитории популярных онлайн-ресурсов способствуют большей узнаваемости бренда, а также вовлекают в активное употребление продукции «Индилайт».

«Пикабу» ежедневно посещают более 3 млн пользователей, 45 млн человек в месяц. Авторы публикуют около 2 500 постов в день, делясь лайфхаками, историями из жизни, рецептами, экспертными материалами на разные темы.

Собрать свой любимый обед с котлетами из индейки можно по ссылке.

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