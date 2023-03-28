В областной больнице впервые провели операцию по установке гастростомы

28.03.2023 | 16:25

В хирургическом отделении № 1 Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко прооперировали 76-летнюю пациентку, страдающую боковым амиотрофическим склерозом - неуклонно прогрессирующим заболеванием.

Боковой амиотрофический склероз характеризуется гибелью моторных нейронов, что приводит к нарушению движения мышц, в том числе дыхательных, вплоть до развития параличей.

За две недели до госпитализации пациентка перестала самостоятельно глотать. Ей установили назогастральный зонд, который причинял пожилой женщине физические неудобства и моральный дискомфорт.

Консилиум врачей решил госпитализировать пациентку для проведения чрескожной эндоскопической гастростомии. Она заключается в установке специальной системы для питания в желудок через переднюю брюшную стенку под контролем эндоскопа. Пациенты переносят такую систему - гастростому - в разы легче, чем длительно функционирующий зонд.

Это был первый опыт проведения чрескожной эндоскопической гастростомии в стенах больницы, и его можно считать успешным. Наложение гастростомы выполнялось двумя врачами - хирургом и эндоскопистом. Длительность вмешательства составила около 25 минут, однако в дальнейшем оно сократится до 10-15 минут в среднем.

«Пациентка была выписана из стационара на четвертые сутки после проведения операции», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.