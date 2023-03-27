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Общество

В «Т Плюс» наградили участников акции «В Новый год - без долгов!»

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В офисе обслуживания клиентов компании чествовали победителей акции «В Новый год - без долгов!». В ней приняли участие более 12 500 потребителей. Из них при помощи генератора случайных чисел определили 180 счастливчиков.

«Подарком для победителей стало зачисление денежных средств на лицевые счета клиентов в размере от 500 до 2 000 рублей», - сообщил руководитель управления по сбору денежных средств АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Ханин.

Участники акции оплатили выставленный счет за горячую воду и отопление и внесли аванс за следующий месяц. Кстати, тем, кто это сделал, списали и имеющиеся пени на общую сумму более 600 000 рублей.

«Ни разу не выигрывал, повезло. Будем надеяться, что и в следующий раз повезет», - отметил участник акции Андрей Отставнов.

«Молодежь тоже очень ответственная. Мне кажется, у нас все и в подъезде, и в доме, да все, кого я знаю, всегда вовремя платят», - подчеркнула участница акции Анастасия Моисеева.

В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» проведение акций для клиентов стало уже доброй традицией. Таким образом компания поощряет ответственных потребителей за их высокую платежную дисциплину.

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