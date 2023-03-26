В Пензе монтаж новых павильонов на остановках поставлен на паузу

26.03.2023 | 11:53

В Пензе пока не утвержден список остановок, где нужно установить павильоны. Дата его принятия неизвестна.

В городе остались районы, где пассажирам негде спрятаться от осадков или солнца в ожидании транспорта. К примеру, павильон нужен на улице Бийской. Об этом на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» написал пользователь Сергей.

«Исходя из возможностей бюджета, в период 2023-2024 годов запланировано обновить часть остановочных павильонов. Перечень остановок, на которых будет произведена установка павильонов, на данный момент не утвержден. При формировании данного перечня возможность установки остановочного павильона на улице Бийской будет рассмотрена», - ответил горожанину представитель администрации Пензы.

Сейчас в областном центре остановочные павильоны приводят в порядок после зимы: их моют сотрудники «Пензавтодора», на балансе которого оказались конструкции после ликвидации МУП «Аншлаг».

Всего в городе более 200 павильонов. В прошлом году появились конструкции с российским триколором, гербом Пензы, ночной подсветкой. Их установили за счет инвестора, и пока они немногочисленны.

Жители областного центра недовольны современными павильонами. По их мнению, они слишком маленькие и неспособны укрыть от дождя и ветра.