Перечислены категории больных, которым могут отказать в соцуслугах

В Минздраве РФ назвали тех, кому социальные работники могут временно отказать в обслуживании.
20 марта вступил в силу соответствующий закон. Медики собирались уточнить список заболеваний, которые будут препятствовать обслуживанию на дому, в стационарах и полустационарах. Теперь проект приказа Минздрава размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Остаться без соцуслуг могут:
- больные туберкулезом любых органов и систем с бактериовыделением;
- пациенты с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ;
- пациенты с лепрой;
- пациенты со злокачественными новообразованиями, сопровождающимися обильными выделениями;
- больные эпилепсией с частными припадками;
- пациенты с гангреной и некрозом легкого, абсцессом легкого;
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;
- пациенты с острыми инфекционными заболеваниями или хроническими инфекционными заболеваниями в стадии обострения, тяжелого течения и заразными для окружающих, в стадии лихорадки, сыпи неясной этиологии;
- пациенты с пороками развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;
- люди с заболеваниями, осложненными гангреной конечности;
- больные с трахеостомой, пожизненной нефростомой.
В Пензенской области реализуется система долговременного ухода за престарелыми людьми и инвалидами. С начала года она начала действовать в Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском районах, затем к ним присоединились еще три: Бековский, Каменский и Сердобский.
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