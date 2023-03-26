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Общество

Перечислены категории больных, которым могут отказать в соцуслугах

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В Минздраве РФ назвали тех, кому социальные работники могут временно отказать в обслуживании.

20 марта вступил в силу соответствующий закон. Медики собирались уточнить список заболеваний, которые будут препятствовать обслуживанию на дому, в стационарах и полустационарах. Теперь проект приказа Минздрава размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Остаться без соцуслуг могут:

- больные туберкулезом любых органов и систем с бактериовыделением;

- пациенты с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ;

- пациенты с лепрой;

- пациенты со злокачественными новообразованиями, сопровождающимися обильными выделениями;

- больные эпилепсией с частными припадками;

- пациенты с гангреной и некрозом легкого, абсцессом легкого;

- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;

- пациенты с острыми инфекционными заболеваниями или хроническими инфекционными заболеваниями в стадии обострения, тяжелого течения и заразными для окружающих, в стадии лихорадки, сыпи неясной этиологии;

- пациенты с пороками развития лица и черепа ‎с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;

- люди с заболеваниями, ‎осложненными гангреной конечности;

- больные с трахеостомой, пожизненной нефростомой.

В Пензенской области реализуется система долговременного ухода за престарелыми людьми и инвалидами. С начала года она начала действовать в Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском районах, затем к ним присоединились еще три: Бековский, Каменский и Сердобский.

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