Больше половины российских мужчин не доживают до 65 лет

26.03.2023 | 12:32

Около 52% мужчин в стране умирают до достижения 65 лет, утверждает главный специалист минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Слова эксперта, сказанные на форуме «Здоровое общество» приводит издание «РИА Новости».

48% российских мужчин переходят барьер в 65 лет. Аполихин сообщил, что «фатальный дебют» происходит в возрасте от 40 лет.

«Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся, он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74% в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте», - отметил эксперт.

Он добавил, что такие представители сильного пола, как правило, не обращаются к врачам. 81% избегающих проверки медиков умирают внезапно.

«Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая «жирная» печень... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь... а хронический стресс», - указал Аполихин.

Медик подчеркнул: если человек накапливает в себе стресс в течение длительного времени, это негативно сказывается на его здоровье и приводит к преждевременной смерти.

Для мужчин важны здоровый образ жизни, анаэробная физическая нагрузка - все это помогает снять стресс.

В Пензенской области мужчины трудоспособного возраста умирают чаще женщин. По данным 2021 года, показатель смертности среди них составил 951,8, среди женщин - 268,2 на 100 тыс. населения. Эксперты объясняют это несколькими факторами, в числе которых низкая мотивация к здоровому образу жизни, запущенные хронические заболевания, пьянство, курение.