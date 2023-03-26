Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мар 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Больше половины российских мужчин не доживают до 65 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Около 52% мужчин в стране умирают до достижения 65 лет, утверждает главный специалист минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Слова эксперта, сказанные на форуме «Здоровое общество» приводит издание «РИА Новости».

48% российских мужчин переходят барьер в 65 лет. Аполихин сообщил, что «фатальный дебют» происходит в возрасте от 40 лет.

«Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся, он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74% в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте», - отметил эксперт.

Он добавил, что такие представители сильного пола, как правило, не обращаются к врачам. 81% избегающих проверки медиков умирают внезапно.

«Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая «жирная» печень... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь... а хронический стресс», - указал Аполихин.

Медик подчеркнул: если человек накапливает в себе стресс в течение длительного времени, это негативно сказывается на его здоровье и приводит к преждевременной смерти.

Для мужчин важны здоровый образ жизни, анаэробная физическая нагрузка - все это помогает снять стресс.

В Пензенской области мужчины трудоспособного возраста умирают чаще женщин. По данным 2021 года, показатель смертности среди них составил 951,8, среди женщин - 268,2 на 100 тыс. населения. Эксперты объясняют это несколькими факторами, в числе которых низкая мотивация к здоровому образу жизни, запущенные хронические заболевания, пьянство, курение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте