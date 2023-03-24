«МегаФон» назвали лидером рынка интернета вещей

24.03.2023 | 12:49

В пятницу, 24 марта, агентство Telecom Daily опубликовало исследование «Рынок М2М/IoT в 2022», согласно которому «МегаФон» по итогам 2022 года сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт и выручке в этом сегменте.

Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine) - это на 20% больше, чем годом ранее. Прогнозируется и дальнейший рост: ожидается, что по итогам 2023-го число таких сим-карт увеличится на 11%. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.

«МегаФон» удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке: оператор обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России (40% рынка в денежном выражении).

«Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше сим-карт IoT, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста - активная цифровизация в различных сферах, например в транспорте, ЖКХ, энергетике и других», - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Эксперты Telecom Daily подтверждают: наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ретейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле «МегаФона» есть IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ решения «МегаФона» позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы «МегаФона» также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.

«МегаФон» активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.