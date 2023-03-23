Артезианская вода «Ключ здоровья» - спасение в период паводка

23.03.2023 | 15:39

Качество воды во всех источниках на территории Пензенской области не соответствует нормативам. Об этом свидетельствуют результаты лабораторного контроля регионального управления Роспотребнадзора.

В период паводка все наземные источники становятся опасными для здоровья. В воду попадают взвеси, бактерии и нечистоты, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, в том числе смертельных.

Однако многие продолжают рисковать и набирают воду в родниках. Так, жители Кузнецка в соцсетях указали на эту проблему.

«Вчера ездил в Пензу, по пути заехал в Махалино. Такого количества авто за водой видел впервые. Много было кузнечан», - написал участник популярного городского паблика.

Массовые вспышки вирусного гепатита А, кишечных заболеваний после употребления воды из родников, колодцев и каптажей фиксируют регулярно. Накануне предупреждение об этом распространило пензенское управление Роспотребнадзора.

Условно безопасной считается водопроводная вода. Однако приходится принимать усилия, чтобы очистить ее. Применяется дополнительное хлорирование. И даже после этого в ресурсоснабжающих организациях предупреждают: воду перед употреблением лучше прокипятить.

Сохранить здоровье и семейный бюджет поможет артезианская вода из пензенского источника «Ключ здоровья». Пятилитровая бутылка обойдется всего в 20 рублей, что в разы дешевле бутилированной и настолько же полезнее.

В период паводка артезианская вода - настоящее спасение, поскольку подземные источники надежно защищены от любых поверхностных загрязнений. Водоносный пласт залегает на глубине под две сотни метров и находится между пластами влагонепроницаемой породы. Научно доказано, что артезианская вода очищена природой не только от опасных химических соединений, но и от бактерий и вирусов.

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