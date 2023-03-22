«ТНС энерго» устанавливает клиентам интеллектуальные приборы учета

22.03.2023 | 13:14

Энергетики напоминают, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчиков в многоквартирных домах (МКД) возложена на гарантирующего поставщика, в частном жилом секторе - на сетевые компании.

За прошедший год в МКД появилось 5 372 интеллектуальных прибора учета (ИПУ).

ИПУ могут быть установлены бесплатно, если:

- у прибора истек межповерочный интервал;

- счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации;

- у клиента отсутствует прибор учета, но техническая возможность для его установки есть.

Современные электросчетчики полностью автономны. Они фиксируют, хранят и передают показания в режиме реального времени. После появления умного счетчика абонент освобождается от обязанности передавать данные о расходе электричества в энергосбытовую компанию. При этом клиент всегда может снять показания и рассчитать сумму к оплате самостоятельно.

Подробнее ознакомиться с процессом работы интеллектуального прибора учета можно по ссылке или на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Помощь» - «Другие часто задаваемые вопросы».